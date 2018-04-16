NASA запускає у космос орбітальний телескоп для пошуку екзопланет

Супутник буде виведено на орбіту ракетою Falcon 9 компанії SpaceX.

Сьогодні американське космічне агентство NASA запускає на орбіту Землі орбітальну обсерваторію TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite), призначену для пошуку планет, що знаходяться далеко за межами Сонячної системи (екзопланет).

Як повідомляють у NASA, супутник буде виведено на орбіту ракетою Falcon 9 компанії SpaceX.

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В агентстві відзначили, що супутник дозволить відкрити тисячі екзопланет на орбіті найяскравіших зірок неба, яке можна спостерігати. В ході дворічної зйомки TESS обстежить понад 200 тисяч зірок.

Основна мета місії полягає у знаходженні кам'янистих екзопланет, які потрапляють в потенційно населену зону і віддалених від Землі не більше ніж на 200 світлових років. Очікується виявити кілька тисяч транзитних екзопланет розмірами до земного і з орбітальними періодами до 2 місяців.

Раніше Астрономи виявили екзопланету, яка дуже сильно за внутрішньою будовою нагадує Меркурій. У неї таке ж велике ядро і вкрай тонка мантія.