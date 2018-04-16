NASA запускає у космос орбітальний телескоп для пошуку екзопланет

15:42, 16 квітня 2018
Наука та IT
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У США готують до запуску новий орбітальний телескоп / NASA

Як повідомляють у NASA, супутник буде виведено на орбіту ракетою Falcon 9 компанії SpaceX.

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В агентстві відзначили, що супутник дозволить відкрити тисячі екзопланет на орбіті найяскравіших зірок неба, яке можна спостерігати. В ході дворічної зйомки TESS обстежить понад 200 тисяч зірок.

Основна мета місії полягає у знаходженні кам'янистих екзопланет, які потрапляють в  потенційно населену зону і віддалених від Землі не більше ніж на 200 світлових років. Очікується виявити кілька тисяч транзитних екзопланет розмірами до земного і з орбітальними періодами до 2 місяців.

Раніше Астрономи виявили екзопланету, яка дуже сильно за внутрішньою будовою нагадує Меркурій. У неї таке ж велике ядро і вкрай тонка мантія.

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Теги: #космос#NASA