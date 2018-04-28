Blue Origin запустить 29 квітня суборбітальну ракету

Ракета підніме в космос капсулу, в якій надалі, зможуть перебувати туристи.

Аерокосмічна компанія Blue Origin 29 квітня проведе черговий тестовий пуск своєї суборбітальної ракети New Shepard.

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Про це повідомив засновник компанії Джефф Безос в "Твіттері". Ракета підніме в космос капсулу, в якій в подальшому, згідно з задумом авторів проекту, зможуть перебувати туристи.

Капсула, досягнувши потрібної висоти, має відокремитися від ракети, кілька хвилин летіти в зоні невагомості, а потім опуститися на парашутах. Вона вміщує шість осіб.

Попередній пуск New Shepard відбувся в грудні 2017 року. Якщо серія експериментів і далі буде продовжуватися успішно, то, як розраховують в Blue Origin, вже в 2018 році можна буде запускати капсули з туристами.