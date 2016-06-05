Приватна американська компанія почала будувати завод з випуску ракет

В даний час розпочато роботи із зачистки землі на території Космічного центру Кеннеді у штаті Флорида (США), де і планується розгортання виробництва ракет Blue Origin, передає Lenta.ru. Площа будівництва перевищує 44 тис. кв. м. Закінчити роботи планується в кінці 2017 року або на початку 2018 року. Перший пуск нової ракети заплановано на 2020 рік.

Читайте такожВ США успішно приземлилася багаторазова ракета New Shepard (відео)На заводі, як очікується, працюватиме близько 300 осіб із середньою зарплатою $89 тис. на рік. Обсяг інвестицій Blue Origin в інфраструктуру заводу та космодром складе $200 млн.

Компанія Blue Origin підприємця Джеффа Безоса три рази успішно запустила і повернула на землю одну і ту ж багаторазову ракету New Shepard і однойменну капсулу. Апарати служать для суборбітальних польотів і покликані здешевити туристичні старти в космос. Система New Shepard призначена для транспортування 6 осіб на висоту більше 100 км. Перше тестування ракети і капсули пройшло в квітні 2015 року.