Telegram створив сервіс для зберігання даних користувачів

Telegram Passport зможе збирати паспортні дані, закордонні паспорти, водійські права, довідки про банківські рахунки та інші документи.

Telegram створив перший сервіс для своєї майбутньої блокчейн-платформи і тестує його в закритому режимі.

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Про це повідомили «Ведомостям» дві близьких до месенджера людини. Мова йде про Telegram Passport, який дозволить ідентифікувати особу користувача Telegram. Всі необхідні документи і дані потрібно буде завантажити в месенджер, щоб потім через Telegram миттєво передавати їх сервісів-партнерам та користуватися їхніми послугами як всередині Telegram, так і на основних сайтах сервісів. Telegram Passport може запрацювати вже до початку літа.

Telegram Passport зможе збирати паспортні дані, закордонний паспорт, водійські права, комунальні рахунки, довідки про банківські рахунки та інші документи, а ще просити користувача сфотографуватися. Про це йдеться на закритій сторінці сайту telegram.org.

Раніше компанія Telegram Messenger LLP подала апеляційну скаргу на рішення Верховного суду РФ, який визнав законним наказ ФСБ про видачу ключів для розшифровки повідомлень користувачів. Представники месенджера вважають, що рішення суду ухвалено «з істотним порушенням норм права», а сам наказ суперечить низці законів.