У Росії слідом за Telegram заблокували IP-адреси Facebook, Twitter і "ВКонтакте"

Заблоковані 1 IP-адреса "Однокласників", 5 - "Яндекса", 3 - Twitter, 5 - Facebook.

Роскомнагляд вніс у реєстр заборонених сайтів IP-адреси, що належать Facebook, Twitter, і найбільшим російським інтернет-компаніям - "Яндексу", "ВКонтакте" і "Однокласникам".

Про це повідомляє "Медуза" з посиланням на телеграм канал RKNShowtime,який стежить за поповненням реєстру заборонених сайтів.

Як повідомляється, під блокування потрапив 1 з 4 основних IP-адрес "ВКонтакте".

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На сайті Роскомнадзора повідомляється, що доступ до цієї адреси обмежений, а приводом для блокування став запит Генпрокуратури.

Також заблоковані 1 IP-адреса "Однокласників", 5 - "Яндекса", 3 - Twitter, 5 - Facebook.

Крім цього, до реєстру внесли IP-адреси Amazon (14), Microsoft (29), Google (33).

Як повідомляв УНІАН, 13 квітня Таганський суд Москви ухвалив заблокувати месенджер Telegram на території Росії за відмову передати ФСБ ключі шифрування від листування користувачів.

16 квітня 2018 року російські провайдери почали блокувати месенджер Telegram на території Росії.

Пізніше стало відомо, що Telegram в РФ працює, а сайт Роскомнагляду – ні. Також у користувачів виникли труднощі з доступом до інших ресурсів.

Також Роскомнагляд погрожує заблокувати Facebook.

Тим часом Telegram продовжує залишатися доступним російським користувачам, на відміну, наприклад, від Google.