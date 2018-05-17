Кримський міст окупантів з'явився на картах Google

Сервіс Google Maps прокладає маршрут з Росії до Керчі через Кримський міст. На гугл картах з'явився Кримський міст

Сервіс Google Maps додав на карту побудований російськими окупантами Кримський міст.

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За даними сервісу, маршрут з Росії до Керчі, прокладений через міст, займає близько години. При цьому сервіс підписує Кримський міст як "безіменну дорогу".

Нагадаємо, вчора користувачі мережі помітили, що на Google Maps відсутня Кримський міст, який 15 травня відкрив президент Росії Володимир Путін.

Як повідомляв УНІАН, церемонія відкриття транспортного переходу через Керченську протоку відбулася 15 травня.

Першою по мосту з Кубані в аннексированный Крим проїхала колона будівельної техніки на чолі з КамАЗом, яким керував президент Росії Володимир Путін.