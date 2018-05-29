Китай запропонував користуватися своєю космічною станцією всім країнам ООН

Китай, як країна, що розвивається, може надати допомогу іншим країнам у створенні космічного потенціалу та розвиток космічної техніки.

Китайські влади закликали до співпраці у власній космічній програмі всі країни, які входять в ООН. Про це повідомляє агентство «Сіньхуа» з посиланням на постійного представника Китаю при міжнародних організаціях у Відні Ши Джунцзюаня.

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Китайська космічна станція належить не тільки Китаю, але і всьому світу. Всі країни, незалежно від їх розміру та рівня технічного розвитку, можуть співпрацювати на рівній основі, сказав Ши Джунцзюань.

Він також підкреслив, що Китай, як країна, що розвивається, може надати допомогу іншим країнам у створенні космічного потенціалу та розвиток космічної техніки.