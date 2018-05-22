SpaceX готується за один старт запустити відразу сім супутників

У NASA розраховують, що апарати будуть працювати на орбіті не менше п'яти років.

Сьогодні компанія SpaceX готується за один старт ракети-носія Falcon 9 запустити відразу сім супутників.

Читайте такожNASA планує влітку запустити космічний зонд для вивчення Сонця

В 21:47 за київським часом відбудеться запуск Falcon 9, яка повинна доставити на орбіту Землі п'ять комунікаційних супутників Iridium NEXT і два американо-німецьких апарати GRACE-FO, які будуть виконувати функцію корисного навантаження, повідомляє NASA.

Запуск відбудеться з космодрому Ванденберг у Каліфорнії. Першими приблизно через 10 хвилин післястарту від ракети-носія відокремляться супутники-близнюки GRACE-FO, яким належить вести спостереження за змінами водного циклу і маси Землі для NASA і німецького центру геофізичних досліджень, потім на орбіту буде виведено п'ять апаратів серії Iridium NEXT. Вони збільшать число апаратів до 55 з запланованих 75.

Супутники GRACE-FO продовжать дослідження, розпочаті в 2002 році. Апарати, які після низки маневрів будуть слідувати по одній орбіті на відстані 220 км один від одного, вестимуть спостереження за змінами льодовиків, рівнем води під поверхнею Землі, а також в річках, озерах і морях на її поверхні. У NASA розраховують, що апарати будуть працювати на орбіті не менше п'яти років.

У разі, якщо старт ракети-носія сьогодні з якихось причин не відбудеться, наступна спроба намічена на 23 травня.

Як повідомляв УНІАН, 11 травня компанія Ілона Маска SpaceX запустила в космос нову модифікацію ракети Falcon 9 Block 5, яка вивела на орбіту Землі супутник Bangabandhu Satellite-1 за замовленням уряду Бангладеш.