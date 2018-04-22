Телескоп Хаббл може стати першим музеєм на орбіті

Для спостереження на орбіту телескопа пропонують запустити крихітний супутник кубічної форми - кубсат.

Британський інженер Стюарт Івз пропонує НАСА перетворити орбітальну обсерваторію-телескоп Хаббл на перший музей на орбіті.

Про це повідомляє BBC.

Хаббл лишатиметься в експлуатації ще кілька років, продовжуючи надсилати на Землю все нові знімки Всесвіту. Однак у найближче десятиліття деталі й компоненти обсерваторії почнуть приходити в непридатність, а сама вона поступово зійде з орбіти.

Оскільки космічні човники більше не літають, НАСА не може відправити до телескопу чергову ремонтну місію. Хаббл приречений згоріти у щільних шарах земної атмосфери - приблизно на початку 2030-х.

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Стюарт Івз, який очолює форум Space Information Exchange, закликає США залишити телескоп на орбіті. Для спостереження на ту саму орбіту він пропонує запустити крихітний супутник кубічної форми - кубсат.

"Можна запустити маленьку автоматичну камеру, яка літатиме навколо нашого експоната і зніматиме відео для відвідувачів музею. Це відео можна буде дивитися, наприклад, у шоломі віртуальної реальності", - каже інженер.