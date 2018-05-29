NASA запустило віртуальні тури екзопланетами

Користувачі можуть переглядати 360-градусні панорами, а також ознайомитися з різними частинами неба та ландшафту планет.

NASA запустило проект під назвою Exoplanet Travel Bureau, яке відкриває відвідувачам панорами декількох планет, що знаходяться за межами Сонячної системи.

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На сайті можна «відвідати» екзопланети TRAPPIST-1d, Kepler-16b і Kepler-186f. Засновники попереджають, що всі зображення зроблені художниками за їхнім власним уявленням, хоча й на основі реальних даних. Користувачі можуть переглядати 360-градусні панорами, а також ознайомитися з різними частинами неба та ландшафту планет, передає hromadske.ua.

До кожної екскурсії є свій постер і слоган. Наприклад, слоган планети з двома сонцями Kepler-16b - «У вашої тіні завжди є компанія», а червоної Kepler-186f - «Там, де трава червоніша». Також є кілька постерів до планет, у яких поки немає віртуального туру. Всі зображення можна безкоштовно звантажити.

Спеціалісти підготували для користувачів не тільки тури. На сайті є таймлайн по історії екзопланет і такі проекти, як «Всесвіт монстрів» і «Галактика жахів». Учені говорять про «ідеальну планету для Дракули» з червоним небом і далекими світами, де завжди палає світло, або йде скляний дощ.