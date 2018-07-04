Google заперечує надання стороннім компаніям доступу до листів користувачів Gmail

Там зазначили, що ніхто в Google не читає листи користувачів. Виняток становлять випадки, коли користувачі самі просять їх про це, і дають свою згоду.

Американська корпорація Google заперечує, що низка сторонніх компаній та їхні співробітники отримували доступ до листів користувачів поштового сервісу Gmail.

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Директор відділу з захисту даних Google Cloud Сьюзан Фрей заявила, що «прозорість» є одним з головних принципів компанії при роботі з конфіденційною інформацією, передає kommersant.ru. Як пояснила Фрей, Google в автоматичному режимі обробляє електронні листи користувачів. «Це стандартна для індустрії практика, яка також дозволяє нам впроваджувати нові функції, що допомагає вам бути більш продуктивними», - зазначила представниця корпорації.

Сьюзан Фрей підкреслила, що «ніхто в Google не читає листи користувачів». «Виняток становлять випадки, коли ви самі просите нас про це і даєте свою згоду, або коли це потрібно зробити в цілях безпеки», - уточнили в компанії. Google також нагадує, що перед установкою сторонніх додатків необхідно читати інформацію про те, до яких даних ці програми отримають доступ.

Про те, що сторонні компанії можуть читати листи користувачів Gmail, повідомила The Wall Street Journal. Видання посилається на 20 колишніх і діючих співробітників цих компаній. За інформацією WSJ, доступ до даних користувачів Gmail є, зокрема, у компанії Return Path. Вона збирає інформацію про людей, які за допомогою електронної пошти авторизуватися в одному з безкоштовних додатків в її партнерській мережі.