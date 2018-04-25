Gmail оновив систему безпеки, додавши функцію самознищення листів

Також пошта отримає автономний безпечний режим, щоб працювати з листами без інтернету.

Google оновив дизайн свого поштового сервісу Gmail. Вводитися нове оформлення пошти буде поступово, тому у багатьох користувачів Gmail сьогодні не оновиться, а першим користувачам надається можливість відмовитися від нового дизайну.

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Джейкоб Бенк, провідний менеджер з продуктів Gmail, заявив, що редизайн Gmail був зроблений з метою «зробити його більш безпечним і продуктивним».

Нова пошта дозволяє відправляти листи з функцією самознищення, а користувач зможе сам встановити, через деякий час лист має самознищитися, передає kommersant.ru. В конфіденційному режимі Google не буде відправляти контент безпосередньо, а посилання на лист, який знаходиться у вашій скриньці.

Пошта також отримає двофакторну аутентифікацію через СМС. Gmail буде через інтелектуальну систему визначати і наголошувати на важливості повідомлень. В пошту буде додана права панель, щоб краще інтегрувати Gmail з календарем Google, Google Keep і хмарними сервісами. Пошта отримає автономний безпечний режим, щоб працювати з листами без інтернету.