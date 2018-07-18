Астрономи відкрили десять нових супутників Юпітера

Діаметр небесних тіл становить від 1 до 4 км. Вони можуть бути уламками більш великих супутників, зруйнованих зіткненнями.

Команда американського астронома Скотта Шеппарда відкрила десять нових супутників у найбільшої планети Сонячної системи – Юпітера. Тепер їхня загальна кількість досягла 79.

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Вчені вперше помітили деякі нові небесні тіла, коли шукала віддалені об'єкти на краю Сонячної системи, за Плутоном, використовуючи 4-метровий телескоп Бланко у Міжамериканській обсерваторії Серро-Тололо в Чилі, повідомляє Gizmodo. Після річного відстеження орбіт цих об'єктів, діаметром від одного до чотирьох кілометрів, вчені змогли підтвердити, що це супутники Юпітера.

Два з цих супутників обертаються навколо Юпітера в тому ж напрямку, що і планета. Вони, як вважають астрономи, є шматками більш великого місяця, який давно був зруйнований зіткненням.

Сім інших супутників обертаються трохи далі від Юпітера, і в протилежному напрямку, тобто є ретроградними. В цьому віддаленому регіоні є багато інших ретроградних супутників, які потрапляють в три окремі групи зі схожими орбітами. Дослідники вважають, що ці три групи були колись трьома великими супутниками, які також були зруйновані зіткненнями.

Дев'ять супутників поки залишаються безіменними. А ось десятий вже отримав від Шеппарда і його команди ім'я Valetudo, в честь правнучки Юпітера, римської богині здоров'я та гігієни. Цей супутник обертається по тому ж загальному шляху, що і всі ретроградні супутники, але в протилежному напрямку.

"Це просто показує, наскільки хаотична була наша Сонячна система у минулому. Ці зовнішні супутники Юпітера – це залишки хаосу... Причина, з якої ці об'єкти лише зараз відкриваються, полягає в тому, що за останні десять років телескопи стали набагато кращими", – розповів Скотт Шеппард.