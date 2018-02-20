NASA зафіксували новий спалах на Сонці (відео)

08:36, 20 лютого 2018
Наука та IT
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NASA зафіксували новий спалах на Сонці / скріншот

Вчені зазначають, що це був невеликий спалах (класс - С) і зазвичай вони не приділяють багато уваги спалахам такої величини. Однак, це була "єдина реальна сонячна активність за останній тиждень, так як Сонце поступово переходить у "тихий" період 11-річного сонячного циклу".

Як повідомляв УНІАН, учені прогнозують глобальну катастрофу через глобальне потепління. За прогнозами вчених, рівень моря у 2100 році має збільшитися на 65 сантиметрів порівняно з 2005 роком.

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Теги: #NASA#спалах на Сонці