Астрономи встановили вік Юпітера

Ядро Юпітера сформувалося через мільйон років після формування Сонця, з'ясували астрономи. Результати дослідження були опубліковані в журналі Proceedings of the National Academy of Sciences.

Близько 4,6 млрд років тому з гігантської хмари газу і пилу утворилася Сонячна система. Першим з'явилося Сонце, слідом за ним, як показували більш ранні теоретичні розрахунки, - Юпітер. Однак точний вік планети встановити не вдавалося. Для цього вчені спочатку встановили вік метеоритів, проаналізувавши ізотопи молібдену і вольфраму в них. З'ясувалося, що метеорити утворилися в двох різних джерелах приблизно 2-3 млн після зародження Сонячної системи.

Як вважають автори роботи, найбільш правдоподібне пояснення - розрив у диску космічного пилу, що виник близько 1 млн років тому. Для того, щоб два джерела не об'єдналися, маса ядра Юпітера повинна була бути в 20 разів більшою маси земного ядра. Таким чином, вважають вони, до того моменту Юпітер був вже досить великого розміру. Потім його темпи зростання сповільнилися, і лише ще через кілька млн років він став у 50 разів більше Землі. Зараз він в 318 разів більше.

Дослідження також пояснює, чому в Сонячній системі немає планет із проміжною між масою Землі і «крижаними гігантами», такими, як Уран і Нептун. Такі «суперземлі» поширені в інших зоряних системах. Але Юпітер перешкоджав перенесенню твердих частинок із однієї частини Сонячної системи в іншу, викликаючи дефіцит маси.