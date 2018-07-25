SpaceX запустила Falcon 9 з десятьма супутниками

Головним їхнім завданням є передача голосових і текстових даних супутникових телефонів Iridium.

Приватна космічна компанія SpaceX запустила з мису Канаверал вантажну ракету Falcon 9 з десятьма супутниками Iridium NEXT.

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Про успішне виведення супутників на орбіту SpaceX повідомила в своєму Twitter.

Ці супутники повинні замінити на орбіті супутники попереднього покоління. Головним їхнім завданням є передача голосових і текстових даних супутникових телефонів Iridium.

Попередній запуск супутників Iridium відбувся в кінці травня. Очікується, що після сьогоднішнього запуску супутникове угруповання мережі збільшиться до 65 з 75 запланованих.

SpaceX також повідомила, що їй вдалося здійснити приземлення першого ступеня ракети-носія на морську платформу. «Незважаючи на складні погодні умови, перший щабель-розгінний блок Falcon 9 приземлилася», - йдеться в повідомленні. Також компанія має намір «зловити» в спеціальну сітку, встановлену на судні Mr. Steven, носовий обтічник ракети-носія. Дві попередніх спроби зберегти цю дорогу деталь закінчувалися невдало.