NASA опублікувало аудіохроніки легендарної місії Apollo 11

Загалом дослідники оцифрували 170 магнітофонних стрічок, кожна з яких містила 30 треків.

Аерокосмічне агентство NASA опублікувало понад 19 тисяч годин аудіозаписів, зроблених під час легендарної місії Apollo 11 («Аполлон-11»).

Вони включають в себе не тільки бесіди між командним центром на Землі і космонавтами, але і між льотними диспетчерами та іншими фахівцями, які підтримували місію, пише N+1.

Космічний корабель «Аполлон-11» був запущений в космос 16 липня 1969 року. Саме його екіпаж, до складу якого увійшли Ніл Армстронг, пілот Базз Олдрін і Майкл Коллінз (залишався на орбіті), здійснив першу посадку на поверхні Місяця. Астронавти встановили в місці посадки прапор США, розмістили комплект наукових приладів і зібрали 21,55 кілограмів зразків місячного ґрунту, які було доставлено на Землю. У загальній складності політ зайняв 8 днів.

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Тепер агентство NASA опублікувало аудіохроніки місії: загалом дослідники оцифрували 170 магнітофонних стрічок, кожна з яких містила 30 треків.

У Космічному центрі імені Ліндона Джонсона залишався тільки один фонограф SoundScriber, який міг відтворити записи. Головною проблемою було те, що він може програвати тільки один запис за раз. Щоб прослухати її, користувачеві необхідно механічно повернути ручку і перемістити головку читання стрічки з однієї доріжки на іншу. При такій швидкості на оцифровку стрічок пішло б близько 170 років. Тому фахівці з NASA модифікували пристрій так, щоб він міг відтворювати 30 доріжок одночасно.

Крім того, велику частину часу фахівці й космонавти мовчали під час запису, тому команді довелося розробити систему, яка навчилася самостійно визначати, коли починається і закінчується розмова, хто говорить, що говорить і коли. У загальній складності NASA отримало 19 тисяч годин аудіозаписів - це більше двох років безперервного відтворення.

З ними можна ознайомитися в архіві NASA. На деяких записах чути не тільки команди центру управління, але і те, як співробітники і космонавти жартують і розмовляють про життя.