Сумку Ніла Армстронга із місячним пилом продали з молотка за $1,8 мільйонів

Сумка з зібраними Нілом Армстронгом зразків місячного грунту була продана за $1,8 млн. Про це повідомляється на сайті аукціону Sotheby.

Торги, що відбулися 20 липня, були приурочені до дня висадки Армстронга і його напарника Базза Олдріна на Місяць 48 років тому, де вони провели за межами корабля 2 години 21 хвилину. Спочатку передбачалося, що за сумку вдасться отримати до $4 млн.

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Сумку в 2015 році на аукціоні в Техасі придбала за $995 адвокат з Чикаго Ненсі Карлсон. Після покупки вона виявила всередині пил і камінчики. Карлсон передала їх NASA, де їй повідомили, що вміст сумки взято з місячної поверхні, що є державною власністю і було продано помилково. Однак через суд Карлсон домоглася визнання сумки своєю власністю і виставила її на продаж.