Апарат NASA наблизився до величезного астероїда Бенну, який може зіткнутися з Землею

Вивчення Бенну цікавить вчених не тільки через можливе зіткнення, але й тому, що він здатний розповісти про еволюцію Сонячної системи.

Міжпланетна станція OSIRIS-REx наблизилася до великого астероїду Бенну, який може зіткнутися з Землею.

Як передає Naked Science, повна назва космічного апарату - Origins Spectral Interpretation Resource Identification Security Regolith Explorer. Станція була запущена на початку вересня 2016 року. Її завдання - дослідження астероїда Бенну і доставка ґрунту з його поверхні на Землю.

Навколоземний астероїд Бенну, який раніше називався 1999 RQ36, за твердженнями фахівців NASA, може зіткнутися з Землею у другій половині XXII століття.

Імовірність, згідно з підрахунками, становить 1 до 2 700. Апарат OSIRIS-REx повинен розповісти більше про цей об'єкт.

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Наприкінці минулого тижня в офіційному твіттері програми з'явилося повідомлення про те, що станція наблизилася до астероїда і починає операцію.

Однак до повного зближення ще далеко. Зараз станція знаходиться на відстані двох мільйонів кілометрів від астероїда. Вона досягне дистанції в 500 метрів лише в грудні.

Згідно з планом, апарат повинен провести поруч із Бенну два роки. Перед своїм відходом, який запланований на березень 2021 року, він візьме зразки ґрунту з поверхні астероїда, а потім доставить їх на Землю. Його повернення очікують у вересні 2023-го.

Вивчення Бенну цікавить вчених не тільки через можливе зіткнення, але й тому, що він здатний розповісти про еволюцію Сонячної системи.

Такі астероїди, як Бенну, дуже давні та багаті вуглецем, а тому їх розглядають як джерела зародження життя на Землі в теорії панспермії. Вони могли занести амінокислоти на нашу планету мільярди років тому, через що й почалася еволюція життя. Зразки Бенну допоможуть скласти більш певне судження щодо цієї гіпотези.

Середній діаметр Бенну складає приблизно 500 метрів, період обертання навколо Сонця - 1,2 року. Він рухається до Землі зі швидкістю понад 101 тис. км/ч. Астероїд, на думку NASA, є одним із найнебезпечних з відомих людині небесних об'єктів - найближче до планети він буде в приблизно 2135 році, коли виявиться між Землею і Місяцем на відстані близько 300 тисяч кілометрів від першої.

Якщо астероїд Бенну впаде на Землю, це призведе до численних смертей". Сила удару астероїда буде еквівалентна вибуху 3 млрд тонн вибухівки.