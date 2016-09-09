NASA запустило апарат для збору ґрунту з небезпечного для Землі астероїда Бенну
NASA запустило місію OSIRIS-REx (Origins Spectral Interpretation Resource Identification Security Regolith Explorer) до астероїда Бенну, який вважається одним із найбільш небезпечних для Землі об'єктів, щоб отримати зразок ґрунту.
Про це пише BBC.
Вчені сподіваються, що зібрані матеріали допоможуть отримати інформацію про походження планет, а також краще зрозуміти траєкторії потенційно небезпечних космічних об'єктів в Сонячній системі.
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Космічний апарат Osiris-Rex був запущений з космодрому у Флориді о 19:05 за місцевим часом. Місія триватиме сім років.
Osiris-Rex не буде приземлятися на астероїд. Натомість він простягне до нього роботизовану руку з пристроєм для збору пухкої породи і "дасть п'ять" астероїду.
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При контакті з поверхнею Бенну механізм випустить газ, щоб підняти пухкі фрагменти, які потім будуть зібрані в спеціальну камеру і стануть чекати подорожі на Землю.
В апарата буде три спроби для збору матеріалів. В цілому він проведе близько двох з половиною років біля астероїда, який обертається навколо Сонця між Венерою і Марсом (тобто приблизно на тій же орбіті, що і Земля).
За планом зразки будуть доставлені на Землю 24 вересня 2023 року, спеціальна капсула з матеріалами буде спущена на парашуті в пустелі в штаті Юта.
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Крім цього, станція OSIRIS-REx вивчить зміни траєкторії руху Бенну, обумовлені тепловим випромінюванням через ефект Ярковського. Також астрономи планують скласти докладну карту астероїда і дослідити його хімічний склад.
Це не перша подібна місія, японським фахівцям вдалося доставити на Землю невелику кількість пилу з астероїда Ітокава в 2010 році.
Середній діаметр Бенну дорівнює приблизно 500 метрів, період обертання навколо Сонця — 1,2 року. Астероїд, на думку NASA, є одним з найбільш небезпечних з відомих людині небесних об'єктів — найближче до планети він буде в 2135 році, коли виявиться між Землею і Місяцем на відстані близько 300 тисяч кілометрів від першої.