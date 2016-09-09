NASA запустило апарат для збору ґрунту з небезпечного для Землі астероїда Бенну

Про це пише BBC.

Вчені сподіваються, що зібрані матеріали допоможуть отримати інформацію про походження планет, а також краще зрозуміти траєкторії потенційно небезпечних космічних об'єктів в Сонячній системі.

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Космічний апарат Osiris-Rex був запущений з космодрому у Флориді о 19:05 за місцевим часом. Місія триватиме сім років.

Osiris-Rex не буде приземлятися на астероїд. Натомість він простягне до нього роботизовану руку з пристроєм для збору пухкої породи і "дасть п'ять" астероїду.

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При контакті з поверхнею Бенну механізм випустить газ, щоб підняти пухкі фрагменти, які потім будуть зібрані в спеціальну камеру і стануть чекати подорожі на Землю.

В апарата буде три спроби для збору матеріалів. В цілому він проведе близько двох з половиною років біля астероїда, який обертається навколо Сонця між Венерою і Марсом (тобто приблизно на тій же орбіті, що і Земля).

За планом зразки будуть доставлені на Землю 24 вересня 2023 року, спеціальна капсула з матеріалами буде спущена на парашуті в пустелі в штаті Юта.

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Крім цього, станція OSIRIS-REx вивчить зміни траєкторії руху Бенну, обумовлені тепловим випромінюванням через ефект Ярковського. Також астрономи планують скласти докладну карту астероїда і дослідити його хімічний склад.

Це не перша подібна місія, японським фахівцям вдалося доставити на Землю невелику кількість пилу з астероїда Ітокава в 2010 році.

Середній діаметр Бенну дорівнює приблизно 500 метрів, період обертання навколо Сонця — 1,2 року. Астероїд, на думку NASA, є одним з найбільш небезпечних з відомих людині небесних об'єктів — найближче до планети він буде в 2135 році, коли виявиться між Землею і Місяцем на відстані близько 300 тисяч кілометрів від першої.