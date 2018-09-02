Росія, США та кілька інших країн блокують переговори про заборону бойових роботів - ЗМІ

Армії і виробники зброї по всьому світу тестують роботів-вбивць, які незабаром можуть перевершити існуючі військові технології.

Сполучені Штати і Росія були серед невеликого числа країн, які заблокували в ООН просування переговорів про заборону бойових роботів.

Про це пише Європравда з посиланням на Politico.

Протягом тижня зустрічей в Женеві, які закінчилися в ніч на суботу, група конвенції Організації Об'єднаних Націй про види звичайної зброї обговорювала, чи варто ініціювати переговори про повністю автономну зброю, що працює на штучному інтелекті, на офіційному рівні, що може призвести до договору про заборону такого озброєння.

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Мері Уерхем, координатор кампанії щод зупинки роботів-вбивць, заявила, що Росія, США, Південна Корея, Ізраїль і Австралія є основними країнами, що виступають проти обговорення заборони.

Армії і виробники зброї по всьому світу тестують роботів-вбивць, які незабаром можуть перевершити існуючі військові технології всього за невелику частину нинішньої вартості.

У кінці 2013 року Організація Об'єднаних Націй включила цю тему до свого порядку денного, але з тих пір мало що зрушилося. Вона навіть не змогла узгодити визначення повністю автономної смертоносної зброї.

У той же час, кажуть експерти, позиції за столом переговорів ускладнюються. Представники країни мають намір знову зустрітися в листопаді в Женеві.

Раніше УНІАН повідомляв, що Москва виступає проти заборони повністю автономних бойових систем, а російські військові активно адаптують технології штучного інтелекту для своїх цілей.