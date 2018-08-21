Імперія копіює технології: в РФ показали прямоходячого бойового робота, як у "Зоряних війнах"

Перспективна мета застосування антропоморфного комплексу - рішення інженерних і бойових завдань.

У Росії збройовий концерн "Калашников" вирішив створити керованого прямоходячого робота.

"На міжнародному форумі "Армія-2018" "Калашников" представив концепт керованого прямоходячого комплексу. Перспективна мета застосування антропоморфного комплексу - рішення інженерних і бойових завдань", - йдеться в повідомленні концерну.

Макет у натуральну величину розміщений біля входу в павільйон концерну на виставці.

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Керований прямоходячий робот вагою 4,5 тонни отримав робочу назву - "Ігорьок", передає РБК.

"Зараз можна назвати певною демонстрацією того напрямку, в якому ми хотіли би йти. Ми розуміємо, що є роботизовані засоби пересування: на колісному ходу, на гусеничному ходу, точно також припускаємо, що буде якась потреба в антропоморфних автоматичних рухомих системах", - розповів виконуючий обов'язки гендиректора концерну "Калашников" Володимир Дмитрієв.

Перспективна мета застосування антропоморфного комплексу - рішення інженерних і бойових завдань. Удосконалена модель робота буде продемонстрована в 2019 році.

Виходячи з представлених фото - і відеоматеріалів, російський виріб буде складатися з вежі-рубки з панорамним видом. Виріб оснащений двома руками-маніпуляторами. За зовнішнім виглядом нагадує концепт всюдихідного розвідувального транспорту AT-ST з кіноепопеї «Зоряні війни».

Раніше УНІАН повідомляв, що Москва виступає проти заборони повністю автономних бойових систем, а російські військові активно адаптують технології штучного інтелекту для своїх цілей.