Росія виступає проти заборони на автономних бойових роботів – ЗМІ

Прихильники заборони побоюються, що вже через 5-10 років на полях битв з'являться бойові машини, здатні самостійно обирати собі цілі для атаки.

Москва виступає проти заборони повністю автономних бойових систем, а російські військові активно адаптують технології штучного інтелекту для своїх цілей.

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Про це йдеться в матеріалі російської газети «Коммерсантъ». Зазначається, що 27-31 серпня в Женеві під егідою ООН мають відбутися переговори Групи урядових експертів зі смертоносних автономних систем озброєнь (САС). Перша така зустріч відбулася зовсім нещодавно - у грудні 2017 року, друга — у квітні 2018-го. Переговори наразі проходять у форматі Конвенції щодо негуманної зброї.

Відзначається, що з ініціативою заборонити САС виступила низка держав. Зокрема - Австрія, Аргентина, Бразилія та Ватикан. Всього ідею заборони подібної зброї наразі підтримують 26 країн.

За логікою прихильників заборони, технології штучного інтелекту розвиваються дуже швидко, і вже скоро стане можливою поява повністю автономних машин, здатних ухвалювати рішення без участі людини.

Вже зараз на озброєнні ряду країн стоять «розумні» системи: від інтеграції систем ППО до «зграй» безпілотників, роботів-часових та апаратів для знешкодження вибухових пристроїв. Противники такої зброї побоюються, що вже через 5-10 років на полях битв з'являться бойові роботи, які будуть самостійно обирати мішені та атакувати їх.

Ініціатори заборони повністю автономних смертоносних систем наполягають на прийнятті юридично зобов'язуючого міжнародного договору, який вимагав би від держав забезпечувати збереження належного людського контролю над машинами.

Координатор глобальної кампанії «Зупиніть роботів-вбивць» (Stop Killer Robots) Мері Верхем пояснила журналістам, що під «належним контролем» мається на увазі можливість втручання оператора у процес вибору мішені.

Прихильники заборони сподіваються, що намічена на кінець серпня зустріч стане кроком до наділення групи повноцінним переговорним форматом — тобто відкриє шлях до вироблення конвенції про заборону САС.

Вказується, що чимало країн скептично ставляться до ідеї заборони подібних систем, серед них і Росія. Відзначається, що делегація РФ готується їхати до женеви, але про істотне обмеження або повну заборону САС говорити не готова, і виступає проти наділення Групи переговорним мандатом.

При цьому, російські військові, як наголошується, активно адаптують технології штучного інтелекту для своїх цілей. Так, На озброєнні ЗС РФ стоять підводні дрони «Галтель», здатні після отримання завдання самостійно аналізувати обстановку і вибирати способи її вирішення. Повідомлялося також про надходження у війська радіоелектронної боротьби ЗС РФ системи РБ-109А «Биліна», здатної, за запевненням творців, самостійно аналізувати бойову обстановку та обирати способи придушення сигналів противника.

Тим не менше, Росія відстає в цій сфері від США та Китаю. Вашингтон, у свою чергу, так само не готовий обговорювати заборону на створення автономних бойових машин.

Єдиною країною-членом Радбезу ООН, який підтримав розробку конвенції про заборону САС, став Китай. Втім, в Пекіні уточнили: мова може йти лише про заборону застосування повністю автономних бойових систем, але не про обмеження на їх розробку та створення.

Раніше повідомлялося, що армія США в 2020 році має намір почати випробування роботизованих бойових машин.