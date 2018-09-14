SpaceX вибрала космічного туриста для польоту навколо Місяця

Відправка туриста буде здійснена на ракеті Big Falcon Rocket (BFR), політ запланований на середину 2019 року.

Приватна космічна компанія Ілона Маска SpaceX визначилася з першим космічним туристом, який відправиться в подорож навколо Місяця. Його ім'я буде названо 17 вересня.

SpaceX has signed the world's first private passenger to fly around the Moon aboard our BFR launch vehicle—an important step toward enabling access for everyday people who dream of traveling to space. Find out who's flying and why on Monday, September 17. pic.twitter.com/64z4rygYhk — SpaceX (@SpaceX) 14 вересня 2018 р.

Відправка туриста буде здійснена на ракеті Big Falcon Rocket (BFR), політ запланований на середину 2019 року. Як заявили в компанії, цей політ стане «важливим кроком» для виконання мрії звичайних людей, які хотіли побувати в космосі.

Протягом всієї історії освоєння космосу лише 24 людини побували на Місяці. Причому з 1972 року, коли американська місія «Аполлон-17» висадилася на Місяць, туди ніхто не літав.