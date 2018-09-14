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SpaceX вибрала космічного туриста для польоту навколо Місяця

13:43, 14 вересня 2018
Наука та IT
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Ілюстрація / REUTERS

Приватна космічна компанія Ілона Маска SpaceX визначилася з першим космічним туристом, який відправиться в подорож навколо Місяця. Його ім'я буде названо 17 вересня.

Відправка туриста буде здійснена на ракеті Big Falcon Rocket (BFR), політ запланований на середину 2019 року. Як заявили в компанії, цей політ стане «важливим кроком» для виконання мрії звичайних людей, які хотіли побувати в космосі.

Протягом всієї історії освоєння космосу лише 24 людини побували на Місяці. Причому з 1972 року, коли американська місія «Аполлон-17» висадилася на Місяць, туди ніхто не літав.

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Теги: #SpaceX#Ілон Маск