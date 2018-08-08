Таємна зустріч: Ілон Маск обговорив з провідними вченими колонізацію Марса

Ще у вересні 2016 року Ілон Маск, глава корпорації SpaceX, розповів світу про свої масштабні плани щодо колонізації Марса.

Ілон Маск і інші представники SpaceX провели зустріч з провідними планетологами Землі на початку цього тижня, на яких вони обговорили плани бізнесмена щодо колонізації Марса.

Космічний стартап попросив учених «не афішувати» ці дискусії, повідомляє Space.com.

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Ще у вересні 2016 року Ілон Маск, глава корпорації SpaceX, розповів світу про свої масштабні плани колонізації Марса, в рамках яких він планує створити надважку ракету і цілий флот з тисячі багаторазово використовуваних міжпланетних кораблів, які доставлять до кінця сторіччя на Марс близько мільйона людей, передає capital.ua.

Головною метою всього цього процесу, у визначенні самого Маска, є створення незалежного від Землі і автономного міста-«мільйонника» на Марсі, який буде забезпечувати самого себе всім необхідним для життя і буде повноцінним соціумом, що не поступається спільноті людей на Землі.

Пізніше Маск опублікував детальний опис планів з будівництва «флотилії» з важких ракет BFR в одному з рецензованих наукових журналів. Ці ідеї викликали масу критики з боку наукового співтовариства, багато членів якого вважали ідеї підприємця занадто дорогими і фантастичними.

Цього тижня, як повідомляє Space.com, Маск і його найближчі помічники зустрілися з багатьма «скептиками» і прихильниками своїх ідей в стінах університету Колорадо в Боулдері, одного з провідних планетологічних дослідних центрів Землі. На цій зустрічі були присутні 60 провідних геологів, астробіологів і космічних інженерів, а також чиновники і представники НАСА.

Як повідомляє онлайн-видання Ars Technica з посиланням на анонімних учасників цієї наради, представники SpaceX попросили вчених і чиновників «не афішувати» свою участь у подібних дискусіях, і не повідомляти пресі про те, що космічний стартап проводить подібні зустрічі.

За їхніми словами, ці обговорення були сфокусовані на двох речах — пристрої і можливості BFR, і розробці технологій, необхідних для створення повністю автономної колонії на Марсі.