"Мисливець за планетами" TESS передав на Землю свій перший знімок (фото, відео)

Космічний телескоп TESS називають заміною телескопа Kepler, який майже повністю виробив свій ресурс.

Космічний апарат Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) сфотографував яскраву зірку R Doradus одніэю зі своїх камер у вівторок, 7 серпня.

Ця зірка настільки яскрава, що створює ряд засвічених пікселів на знімку, повідомляє НВ з посиланням на NASA.

TESS оснащений чотирма телескопами з матрицями роздільною здатністю 16,8 мегапікселів, кожен з яких має поле зору 24 на 24 градуси.

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"У морі зірок, наповнених новими світами, TESS закидає широкі тенета й буде збирати перспективні планети для подальшого вивчення. Цей перший науковий знімок показує можливості камер TESS", - сказав директор відділу астрофізики в штаб-квартирі NASA у Вашингтоні Пол Герц.

Космічний телескоп TESS називають заміною телескопа "Кеплер", який майже повністю виробив свій ресурс. TESS був запущений в космос в квітні 2018 року і призначений для пошуку екзопланет методом транзитної фотометрії, він відстежує зміну блиску зірки під час проходження планети по її диску.

Камери TESS, спроектовані і виготовлені лабораторією Лінкольна Массачусетського технологічного інституту в Лексінгтоні, Массачусетсі і Інституті MIT Kavli, контролюють великі смуги неба, щоб шукати так звані транзити, тобто сліди проходу планети на тлі зірки. Такий прохід викликає регулярне падіння яскравості зірки.

Відео: NASA Goddard

TESS проведе за два роки моніторинг 26 секторів неба, по 27 днів кожен. Протягом першого року роботи супутник вивчатиме 13 секторів, що складають південне небо. Потім TESS звернеться до 13 секторів північного неба, щоб провести друге річне дослідження.