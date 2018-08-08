Вчені відкрили 44 нові планети земного типу за допомогою зламаного телескопа

Kepler розконсервувався в кінці минулого тижня і почав надсилати дані на Землю про нові знахідки.

Вчені виявили 44 невідомі досі екзопланети за раз завдяки даним з телескопа Kepler. За звичай спостереження закінчувалися реєстрацією не більше десятка космічних тіл.

Більше того, космічний телескоп Kepler зібрав дані про них після серйозного технічного збою, через який інженери втратили контроль над ним ще в 2013 році, пише Newsweek.

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«Два з чотирьох важелів контролю вийшли з ладу, що означає, що Kepler не міг далі виконувати свою початкову місію спостереження за одним конкретним районом на небосхилі», - пояснив астроном Мотохіде Тамура з Університету Токіо.

Цього ж тижня вчені виявили цілу низку нових дивний і надзвичайних планет, серед яких є і подібні до Землі за своїм розміром. А деякі з них так швидко кружляють навколо своєї зірки, що роблять одне обертання навколо орбіти швидше, ніж минає земна доба.

«Було приємно виявити таку велику кількість невеликих планет», - сказав астроном Джон Лівінгстон.

«16 з них такі ж, як і Земля, одна виявилася надзвичайно малою і подібною до Венери, що особливо цікаво. Адже такий розмір близький до межі можливості виявлення. Чотири планети обертаються навколо своєї зорі менш, ніж за 24 години. Іншими словами, рік на цих планетах коротший, ніж день на Землі», - додав він.

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Команда вчених особливо захоплена іншими 18 виявленими планетами у складних планетарних системах. За словами Лівінгстона, вони можуть допомогти зрозуміти краще район, в якому розташована наша сонячна система.

«Дослідження цих систем допоможе нам усвідомити, як планети і навіть наша власна сонячна система була сформована. Вивчення цих інших світів може нас багато чому навчити», - додав астроном.

Майбутнє телескопа Kepler, який перебуває в космічному просторі вже майже десятиліття, було темою для обговорення останнім часом.

«Нам пощастило, що Kepler продовжує функціонувати», - сказав Тамура.

Інженери перевели його у сплячий режим, щоб зберегти енергію для пересилання даних на Землю. Однак, на початку серпня телескоп прокинувся і почав відправляти дані на Землю. Всього за час своєї роботи він виявив 2600 планет. Це доводить, що у галактиці Чумацький шлях більше планет, ніж зірок.