Twitter запустить свій аналог Youtube

Сервіс мікроблогів Twitter незабаром запустить власний аналог Youtube.

Новий сервіс отримає назву Twitter Video Player і в ньому буде реалізована підтримка найбільш популярних відеоформатів. Однак, тривалість відео не повинна буде перевищувати 10 хвилин, повідомляє Новое время.

За даними TechCrurch, на Twitter Video користувачам не можна буде розміщувати рекламу і редагувати завантажені відео.

Читайте такожYouTube представив платний музичний сервіс Music Key

Раніше повідомлялося, що кількість користувачів соцмережі обміну фото Instagram перевалила за 300 млн, що дало їй шанс обійти за цим показником сервіс мікроблогів Twitter.

У Twitter, за останніми даними, близько 284 млн користувачів.