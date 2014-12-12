Користувачі YouTube зможуть створювати "гіфки" з відеороликів

Відеохостинг YouTube почав тестувати функцію, що дозволяє вирізати GIF-анімації з відеороликів. Про це повідомляє Lenta.ru з посиланням на техноблог The Verge з посиланням на повідомлення користувачів.

Нова можливість доступна не для всіх відео. Як зазначає видання, для таких популярних роликів, як музичний кліп Psy Gangnam Style і вірусних відео Keyboard Cat і Too Many Cooks, нововведення поки не працює.

Для прикладу наведено один з роликів каналу PBS Idea Channel, де можна, натиснувши кнопку «Поділитися», потрапити в розділ GIF. На ньому представлені всі необхідні інструменти для створення анімації. Максимально можлива тривалість «гіфки» становить п'ять секунд. Також є опція додавання тексту згори або внизу анімації. Створеною «гіфкою» можна буде поділитися за допомогою посилання або отримати код, щоб вставити її в блозі.

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Про бажання запровадити таку можливість користувачі заявляли не раз. Так, у листопаді минулого року портал TechCrunch писав про те, що відеохостингу слід було б створити подібний інструмент. Техноблог навіть навів приклад, як така функція могла б виглядати на сайті. Як зазначив автор замітки про нововведення на TechCrunch, YouTube міг надихнутися його ідеєю, але також можливо, що сервіс планував цю опцію місяцями або роками.