Стали відомі наслідки аварії "Союзу"

Після того, що сталося програма пілотованих і вантажних пусків на МКС буде переглянута.

Екіпаж Міжнародної космічної станції (МКС) через аварію може на невизначений час залишитися в кількості трьох осіб.

Читайте такожКосмонавти вийдуть у відкритий космос для з'ясування причини витоку повітря на МКС

Про це повідомляє РИА Новости з посиланням на власне джерело. «Там залишається три людини, що відповідно позначиться на наукових експериментах на невизначений час, поки до них не пошлють когось і не буде встановлена причина аварії», - повідомило джерело.

Інший співрозмовник агентства розповів, що після того, що сталося програма пілотованих і вантажних пусків на МКС буде переглянута.

Сьогодні при запуску пілотованого корабля «Союз» з Байконура на 119-й секунді польоту сталося відключення двигунів другого ступеня при відділенні бічних блоків першого ступеня від центрального блоку другого ступеня. Потім спрацював аварійний маяк, корабель розділився на відсіки і випустив парашут. Екіпаж здійснив аварійну посадку і приземлився в Казахстані, всі залишилися живі.

За попередньою інформацією, причиною аварії могли стати погані кріплення центрального блоку прискорювача.