Стала відома дата відправки на МКС першого еміратського космонавта

Перший еміратський космонавт буде відправлений на МКС 5 квітня і повернеться 16 квітня 2019 року.

Перший космонавт з Об'єднаних Арабських Еміратів (ОАЕ) буде відправлений на Міжнародну космічну станцію (МКС) 5 квітня на кораблі Союз МС-12.

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Він повернеться на Землю 16 квітня 2019 року, повідомили у Центрі космонавтики імені Мухаммеда бен Рашида, передає khaleejtimes.com.

В космос вирушить або Газаа Аль Мансурі (військовий пілот), або Султан Аль Ніяді (спеціаліст з кібербезпеки), які подолали багатоступінчастий відбір і приступили до підготовки до польоту в Зоряному містечку. Варто нагадати, що два кандидати були обрані з 4022 претендентів.

Стартувати космонавту з ОАЕ належить з росіянином Олегом Скрипочкою і американкою Крістіною Кук, а повертатися – з стартуючими 11 жовтня 2018 року космонавтом Олексієм Овчиніним і астронавтом Ніком Хейгом.