Apple займеться створенням власного безкоштовного відеоконтенту

Поряд з безкоштовним контентом, створеним самою Apple, компанія як і раніше збирається створити і стрімінговий сервіс з платною підпискою.

Корпорація Apple планує наслідувати приклад Netflix і розпочати виробництво власного відеоконтенту, причому створюваний Apple контент буде доступний безкоштовно власникам гаджетів, які виробляються компанією, включаючи iPhone, iPad і Apple TV.

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Про це з посиланням на свої джерела повідомив телеканал CNBC, передає kommersant. Поряд з безкоштовним контентом, створеним самою Apple, компанія як і раніше збирається створити і стрімінговий сервіс з платною підпискою: там буде транслюватися відео, що отримується від інших компаній - про намір Apple створити такий сервіс, повідомлялося і раніше. В Apple відмовилися коментувати інформацію CNBC.

Очікується, що стрімінговий сервіс буде запущений навесні 2019 року, також повідомляється, що Apple збирається витратити на власний відеоконтент $1 млрд. Тим самим поки що масштаби непорівнювані з витратами на створення відеоконтенту найбільшого стрімінгового сервісу Netflix: він збирається витратити на це $8 млрд у наступному році.