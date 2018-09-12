Apple представила "дешевий" iPhone XR (фото, відео)

У цій версії iPhone екран LCD замість OLED, тому його ціна нижче.

Компанія Apple представила сьогодні на прес-конференції в Купертино більш доступну модель - iPhone XR.

У цій версії iPhone екран LCD замість OLED (такий же в iPhone 8), бічні межі з алюмінію, а не з сталі. Дисплей - Liquid Retina. Він закруглений по кутах і займає всю передню панель.

Діагональ екрану 6,1 дюймів, також айфон доступний в багатьох кольорах: білий, чорний, червоний, жовтий, кораловий і синій.

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Його основна камера одинарна, а не подвійна. У новій моделі також вбудований новий потужний процесор — A12 Bionic з системою Neural Engine нового покоління. .

Анодована рамка корпусу виконана з особливого сплаву, розробленого Apple. Задня поверхня iPhone XR виконана зі скла, тому його можна заряджати за бездротовою технологією. Він також підтримує дві сім-карти (nano‑SIM і eSIM).

Його ціна складе близько 749 доларів з мінімальним обсягом пам'яті.

Крім того, Apple представила нові Apple Watch.