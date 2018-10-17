YouTube усунув масштабний збій у роботі

На збій у роботі відеохостингу скаржилися користувачі зі США, Австралії, Японії та країн Європи.

В роботі YouTube по всьому світу стався збій, який через кілька годин компанії вдалося усунути.

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Згідно з даними сайту Downdetector, користувачі почали повідомляти про проблеми близько 04:00 ранку. Користувачі зі США, Австралії, Японії та країн Європи скаржилися на проблеми з переглядом відео (44%), з входом на сайт (37%) і авторизацією (17%).

«Дякуємо за ваше повідомлення про проблеми з доступом до YouTube, YouTube TV і YouTube Music. Ми працюємо над вирішенням цієї проблеми і повідомимо вам, як тільки її виправимо. Ми вибачаємося за можливі незручності і будемо тримати вас в курсі подій», - говорилося в повідомленні відеохостингу в "Твіттері".

Через пару годин YouTube повідомив про усунення неполадок в роботі сервісу. «Ми повернулися. Спасибі вам всім за терпіння. Якщо у вас все ще виникають труднощі, повідомте нам», - йдеться в повідомленні відеохостингу в "Твіттері".