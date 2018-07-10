YouTube витратить $25 мільйонів на боротьбу з фейковими новинами

Новинні ролики будуть супроводжуватися підбіркою джерел, а зміст відео планується перевіряти на достовірність.

YouTube оголосив про нові заходи з припинення розповсюдження на своїй платформі відеороликів з фальшивими новинами і дезінформацією.

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Відеохостинг виділить $25 млн на створення робочої групи та залучення медіаекспертів для поліпшення якості новинного контенту. Частина коштів піде на гранти для медіакомпаній, також частина грошей буде направлена на розширення команди фахівців відеохостингу, які працюють з видавцями. В число учасників вже увійшли американська медіагрупа Vox Media, бразильська радіостанція Jovem Pan і журнал India Today.

Новинні ролики будуть супроводжуватися підбіркою джерел, а зміст відео планується перевіряти на достовірність. Зокрема, YouTube почне відображати біля роликів про відомі історичні і наукові теми інформацію зі сторонніх джерел, таких як Wikipedia і Encyclopedia Britannica.

У березні гендиректор YouTube Сьюзан Войчицки пообіцяла зробити YouTube більш надійним джерелом інформації. «Це був рік фейкових новин та дезінформації, і ми побачили необхідність надання нашим користувачам достовірної інформації», – заявила вона.

Така ініціатива YouTube узгоджується з аналогічною політикою Google News (відеохостинг належить корпорації Google), а також з оголошеними Facebook мірами по боротьбі з недостовірними новинами.