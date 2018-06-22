Youtube та Facebook вводять платну підписку

Таку функцію на Youtube введено з ініціативи популярних блогерів, які хочуть монетизувати свій контент.

Відеосервіс Youtube вводить платну підписку на певні канали. Таку функцію введено з ініціативи популярних блогерів.

Як повідомляє Bloomberg, платна підписка буде доступна для каналів з понад 100 тисячами підписників.

Таким чином блогери зможуть заробляти не тільки від реклами, яка наразі є головним джерелом прибутку, а й безпосередньо від своїх фанів.

"Це спосіб диверсифікації доходів. Це те, про що просили творці роликів. Ми створюємо продукт пліч-о-пліч з ними", - заявив головний директор з продукту Youtube Ніл Мохан.

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Своєю чергою Facebook також почав тестувати функцію платних груп. Як повідомляє TechCrunch, вартість доступу до таких спільнот становитиме від 5 до 30 долларів США на місяць.

Функція буде доступна для великих спільнот. Адміністратор таким чином зможе монетизувати ексклюзивний контент, який він створює. Так, наприклад, в основній спільноті з'явится можливість відправляти запрошення на підписку на екслюзивні майстер-класи, курси, тощо.

Найближчим часом нововведення випробують адміністратори обмеженого кола спільнот. Якщо експеримент виявиться успішним, така можливість стане загальнодоступною.

Як повідомляв УНІАН, з понеділка, 26 червня, у програмі Messenger для iOS і Android з'явиться відеореклама, причому з автоматичним відтворенням.