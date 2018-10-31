Стали відомі офіційні ціни на новинки Apple в Україні (відео)

Продажі новинок від Apple в Україні почнуться вже в листопаді.

Після вчорашньої презентації нових продуктів Apple стало відомо, коли вони з'являться в Україні і скільки будуть коштувати в магазинах.

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За даними низки офіційних партнерів Apple в Україні, продаж нових ноутбуків Apple MacBook Air Retina, планшетів Apple iPad Pro і ПК Apple Mac Mini, стартують вже в листопаді цього року.

Зокрема, ціна на Apple iPad Pro 11 складе від 26 999 грн; Apple iPad Pro 12,9 - від 33 999 грн; Apple MacBook Air 13,3 Retina - від 39 999 грн; Apple Mac Mini - від 28 999 грн.

У моделей iPad Pro 11 дюймів і 12,9 дюйма дисплей Liquid Retina від краю до краю, технологія ProMotion, процесор A12X Bionic і технологія Face ID. Новий iPad Pro впорається зі всіма вашими завданнями, при цьому його можна повернути, як вам зручно. Функції багатозадачності дозволяють задіяти всю міць iPad Pro. Можна працювати над креативним проектом, листуватися, шукати що‑небудь в інтернеті і говорити по FaceTime. Графічна продуктивність зросла в 2 рази. У iPad Pro дві камери з технологією Smart HDR. Задня камера 12 Мп, фронтальна камера - TrueDepth.

Новий MacBook Air став більш тонким і легким, оснащений дисплеєм Retina, Touch ID, клавіатурою нового покоління, трекпадом Force Touch. Він представлений в трьох кольорах — сріблястому, золотому і «сірому космосі». Дисплей - Retina13,3"з високим дозволом. Скло дисплея займає всю поверхню від краю до краю рамки корпусу, а сама рамка стала тонша на 50%. У новий ноутбук вбудована технологія Touch ID. MacBook Air важить всього 1,25 кг. В нього вбудований процесор Intel Core i5 восьмого покоління. Пам'ять до 16 ГБ дозволяє працювати в декількох додатках відразу, а SSD‑накопичувач до 1,5 ТБ. Новий MacBook Air працює до 12 годин без підзарядки.

Mac mini — потужний настільний комп'ютер, контролер для домашньої автоматики, основа масштабних рендер‑ферм. Тепер Mac mini оснащений 4‑ядерним або 6‑ядерним процесором Intel восьмого покоління і графікою Intel UHD Graphics 630.