Презентація Apple: які новинки покаже компанія

Нова презентація Apple 30 жовтня розпочнеться о 16:00 за Києвом.

Сьогодні, 30 жовтня, компанія Apple повинна представити нове покоління iPad Pro, а також оновлення комп'ютерів.

Де дивитися презентацію Apple онлайн

Нова презентація Apple 30 жовтня розпочнеться о 16:00 за Києвом. Дивитися онлайн-трансляцію можна буде на офіційному сайті компанії Apple, також УНІАН буде вести текстову трансляцію.

AirPods 2

Навушники ми так і не побачили на презентації айфонів, тому очікуємо їх сьогодні.

iPad Pro

За чутками, розмір нового iPad 2018 може бути 10,5-11 і 12,9 дюймів. Головною зіркою вечора повинен стати саме він - на сьогоднішній презентації шанувальники очікують побачити безрамковий iPad Pro.

Apple також можуть обладнати датчиком Face ID, новим екраном і новим чіпом A12X Bionic.

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MacBook

Багато хто з нетерпінням чекає, що компанія оновить MacBook Air. Аналітики розмірковують про можливість виходу недорогих MacBook Air.

MacBook Air можуть представити з тонкими рамками і дисплеєм Retina, який стане більш доступною альтернативою 12-дюймовому MacBook.

Mac mini

Mac mini давно не оновлювали, тому ймовірність побачити нову версію компактного комп'ютера велика.

iMac

Про новий iMac інформації практично немає, але аналітики вважають, що його теж пора оновити. Мова йде не лише про нові процесори, але і дизайн.

Раніше Google презентувала смартфон Pixel 3, планшет Slate і новий пристрій для дому.