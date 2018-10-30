З Retina-дисплеєм і Touch ID: Apple оновила легендарну лінійку Macbook Air

Новинка отримала оновлений дисплей на 4 мільйони пікселів і сканер відбитка пальця.

Сьогодні, 30 жовтня, у Нью-Йорку компанія Apple представила оновлений Macbook Air 2018. Це оновлення стало наймасштабнішим з 2010 року.

У цьому році Macbook Air нарешті отримав 13,3" Retina-дисплей. На презентації також заявили, що тепер екран передає на 48% більше кольорів.

Що стосується габаритів, то новинка отримала вужчі рамки навколо екрану і стала на 17% меншою за свого попередника. Важить ноутбук трохи більше 1,2 кг. Корпус нового Macbook виконаний з алюмінію, який піддається 100% переробці.

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Ще одним суттєвим оновленням стала поява сканера відбитка пальця Touch ID. За збереження особистих даних відповідає окремий чіп.

Новий Macbook Air отримав третє покоління клавіатури з технологією "Метелик". Трекпад нового ноутбука став на 20% більшим, що робить його більш зручним у використанні.

У компанії запевняють, що ноутбук здатний "прожити" весь день без підзарядки близько 12 годин веб-серфінгу по wi-fi або 13 годин перегляду відео. Також новинка оснащена стерео-динаміками.

Що стосується цифр, то Macbook Air 2018 має 8-16 Гб оперативної пам'яті, від 128 ГБ до 1,5 Тб SSD і процесор Intel Core i5 восьмого покоління.

Ціни на Macbook Air 2018 стартують від 1199 доларів за версію 8 RAM/ 128 SSD/ Intel Core i5 1,6-36 ГГц. Замовити новинку можна вже сьогодні, старт продажів призначений на 7 листопада.

Новинка доступна в трьох кольорах: space gray, сріблястий і золотий.

Як повідомляв УНІАН, 12 вересня Apple представила три нових iPhone.