Археологи заявили про виявлення давньогрецького міста Тенея

Досі у археологів було тільки чітке уявлення про те, де може перебувати місто, але у них не було доказів.

Археологи в Греції вважають, що їм вдалося розкопати давньогрецьке місто Тенея, яке імовірно було засноване микенським царем Агамемноном і полоненими троянцями після Троянської війни.

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Датування Троянської війни є спірним, однак більшість дослідників відносять її до рубежу XIII-XII ст. до н.е. Археологи повідомили, що їм вдалося виявити залишки селища, ювелірні вироби, монети і кілька поховань у південній частині Пелопоннесу, передає Бі-бі-сі.

Досі у археологів було тільки чітке уявлення про те, де може перебувати місто, але у них не було доказів. Знайдені предмети відносяться до IV ст. до н. е.

Розкопки в околицях сучасного села Чіліомоді почалися в 2013 році, свідчення існування на цьому місць Тенеї з'явилися після циклу розкопок, проведеного у вересні-жовтні цього року.

Археологи виявили акуратно зведені стіни, а також глиняні, кам'яні і мармурові підлоги. Також було знайдено близько 200 рідкісних монет, у тому числі одна монета, призначена для оплати подорожі в загробне життя.

Були знайдені сім могил, у тому числі одна з останками жінки і дитини. Поховання прикрашені вазами та ювелірними виробами.

Провідний археолог Олена Корка повідомила, що знахідки свідчать про значний добробут жителів Тенеї.

За її словами, місто було розташоване на перетині торговельних шляхів між Корінфом і Аргосом на півночі Пелопоннесу.

"У місті робили гончарні вироби в певному стилі, в яких простежується вплив сходу, місто підтримувало контакти зі сходом і з заходом. У нього було своє власне мислення, яке сформувало свою власну політику", - сказала Корка.

Про Тенею мало що відомо достовірно. Після заснування місто розвивалося. У VIII ст. до н. е. Тенея увійшла до складу коринфської держави. На початку VII ст. до н. е. місто приєднав до своїх володінь аргосський цар Фідон.

За часів правління його нащадків Тенея стала незалежною. Під кінець VI ст. до н. е. Тенея увійшла до складу Пелопонесського союзу. Під час Ахейської війни (146 р. до н. е.) тенейці повстали, вийшли з Ахейського союзу і перейшли на бік римлян.

Вважають, що місто процвітало у часи Римської імперії, але, можливо, було залишене жителями в 4 ст. н.е.