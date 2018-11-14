ЗМІ назвали дату початку продажів розкладних смартфонів Samsung
17:24, 14 листопада 2018Наука та IT
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У першому півріччі 2019 року Samsung має намір випустити не менш 1 млн одиниць.
Ілюстрація / REUTERS
Samsung, який минулого тижня представив прототип смартфона з гнучким дисплеєм Infinity Flex, може почати його продажі у березні 2019 року.
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За даними Yonhap News, вартість пристрою складе 2 млн вон (близько $1,8 тис.), передає kommersant.
Смартфон з гнучким екраном Infinity Flex може отримати назву Galaxy F і Galaxy X, діагональ в розгорнутому стані складе 7,3 дюйма, в звичайному - 4,6 дюйма. Пристрій буде підтримувати 5G - мобільну мережу п'ятого покоління. У першому півріччі 2019 року Samsung має намір випустити не менш 1 млн одиниць.
Китайська Rouyu Technology стала першою в світі компанією, яка представила гнучкий смартфон FlexPai. У розгорнутому стані дисплей FlexPai має діагональ 7,8 дюйма, в складеному стані - близько 4 дюймів.
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