Дивакуваті та футуристичні: ТОП-5 незвичайних смартфонів (відео)

Які тільки гаджети не вигадують ІТ-корпорації, щоб здивувати своїх користувачів.

Компанія Samsung представила гнучкий смартфон-планшет. Смартфон має 2 екрани: стандартний зовнішній та внутрішній, схожий на планшет. 7,3-дюймовий дисплей Infinity Flex може розкриватися і складатися, як книга. Смартфон Project Ara від Google можна зібрати власноруч, як конструктор. Дисплей, акумулятор, процесор та камера кріпляться до корпусу магнітами.

Розробка китайських винахідників Oppo N3 має унікальну камеру. Вона виконує функцію фронтальної та основної одночасно, і повертається на 180 градусів.

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Найгнучкішим концептом можна назвати смартфон Lenovo CPlus. Завдяки розділенню екрану на сегменти дивайс можна згинати і носити, як розумний браслет. Повністю прозорий смартфон завтовшки 5 мм створили на Тайвані. Єдина його непрозора деталь – батарейка, однак розробники прагнуть максимально її зменшити.