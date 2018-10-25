Xiaomi представила стильний смартфон-слайдер Mi Mix 3

Для ринку Європи смартфон буде випущено у версії з підтримкою мереж 5G, але вийде вона лише в першому кварталі 2019 року.

Китайська компанія Xiaomi офіційно представила свій новий безрамковий смартфон Mi Mix 3, виконаний у форматі слайдера.

Як повідомляє ITC.uaновинка отримала дисплей з діагоналлю 6,39 дюйма, роздільною здатністю 2340х1080 пікселів та співвідношенням сторін 19.5:9.

Завдяки конструкції слайдера ефективна площа дисплея перевищила 93%, «підборіддя» панелі в порівнянні з попередньою моделлю зменшилось на 4,6 мм.

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Смартфон заснований на системі Qualcomm Snapdragon 845. На ринку з'являться версії з 6,8 і навіть 10 гб оперативної пам'яті (спеціальна версія Forbidden City). Флеш-пам'ять при цьому може бути 128 або навіть 256 ГБ, однак розширити її не вийде – слота microSD у пристрою немає. Новинка також позбавлена роз`єму 3,5 мм для навушників.

Смартфон оснащено двома здвоєними камерами. У фронтальній камері використовується основний модуль роздільною здатністю 24 Мп і допоміжний модуль на 2 Мп. Що стосується здвоєної основної камери, головний модуль — 12-мегапіксельний, з пікселями діаметром 1,4 мкм. У головної камери є оптична стабілізація та фазовий автофокус.

Акумулятор має ємність 3200 мА/год, підтримується як швидка провідна зарядка QC 4.0+, так і 10-ватна бездротова зарядка.

Для ринку Європи смартфон Xiaomi Mi Mix 3 буде випущено у версії з підтримкою мереж 5G, але вийде вона лише в першому кварталі 2019 року.

Новинка буде пропонуватися в трьох варіантах кольорів: Jade Green, Sapphire Blue і Onyx Black. Також буде спеціальне видання Forbidden City, назване так на честь однойменного палацового комплексу в Пекіні.

Раніше Xiaomi випустила портативну колонку, яка коштує всього 11 доларів.