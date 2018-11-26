Зонд "Інсайт" готується сісти на Марс після шести місяців польоту

Посадковий зонд доставить на поверхню сейсмометри, які будуть вимірювати тектонічну активність Марса. Виявлені коливання допоможуть пролити світло на те, як утворилася планета 4,6 млрд років тому.

Зонд шість місяців летів крізь космос, але кульмінація місії зонда "Інсайт" триватиме всього шість хвилин.

Читайте такожУ США симуляцію життя на Марсі переформатували під колонію на Місяці

Увечері в понеділок близько десяти годин він повинен здійснити посадку на Марс, повідомляє Бі-бі-сі з посиланням на Daily Mail. Місія, що коштувала мільярд доларів, увінчається "шістьма з половиною хвилинами жаху", протягом яких вчені втратять контроль над зондом і зможуть тільки спостерігати за тим, як він входить в атмосферу червоної планети.

Якщо все піде за планом, зонд увійде в атмосферу зі швидкістю близько 13 тис. миль на годину, після чого гальмівні двигуни сповільнять його до п'яти миль на годину, і він благополучно сяде на Марс.

"Інсайт" повинен вперше вивчити склад марсіанського ґрунту. Посадковий зонд доставить на поверхню сейсмометри, які будуть вимірювати тектонічну активність Марса. Виявлені коливання допоможуть пролити світло на те, як утворилася планета 4,6 млрд років тому.

Крім того, зонд везе на Марс банку солоного арахісу в якості талісмана.

"Така одна з наших традицій, - коментує головний інженер проекту Роб Гровер. - У нас вже було кілька успішних приземлень поспіль, але що чекає нас на Марсі, передбачити неможливо".

Однак спочатку зонд повинен все-таки успішно приземлитися. NASA планує вести пряму трансляцію посадки зонда.