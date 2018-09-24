Політ на Марс неможливий: космонавти неминуче загинуть дорогою

Вся справа у високому радіаційному фоні, в якому доведеться перебувати впродовж багатьох місяців польоту.

Лише за один політ на Марс астронавти на борту космічного корабля отримають 60% від кількості радіації, яку вони можуть отримати за всю свою кар’єру. Тому існує дуже висока вірогідність, що через таке опромінення ніхто з екіпажу просто не долетить на сусідню планету.

Про це йдеться у звіті Європейської космічної агенції (ESA). На Землі від бомбардування космічних радіаційних променів і фрагментів атомів з-за меж Сонячної системи, які рухаються зі швидкістю світла нас захищає товста атмосфера і потужне магнітне поле.

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У космосі ж таке опромінення може завдати серйозну шкоду людському організму. Може виникнути променева хвороба, рак, може постраждати центральна нервова система. Також можуть з’явитися дегенеративні захворювання. Саме тому ESA шукає найкращий спосіб захистити астронавтів під час довготривалих місій в космосі. Поки такого способу не існує.

Вчені встановили, що підвищена активність Сонця може нівелювати дію галактичного космічного випромінювання. Однак, спалахи на нашій зірці теж небезпечні для здоров’я астронавтів.

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«Радіаційне опромінення, отримане астронавтами під час міжпланетних польотів, буде у сотні разів вищим, ніж те, яку люди отримують за той же час на Землі. Також доза буде в рази вищою від тієї, яку люди отримують на МКС», - сказала вчений з Болгарської академії наук Йодранка Семкова.