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Ракета "Союз" вийшла на орбіту вперше після аварії

14:34, 03 грудня 2018
Наука та IT
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Ілюстрація \ REUTERS

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Запуск стався із космодрому «Байконур» в Казахстані. На борту перебуваються Олег Кононенко з «Роскосмосу», Енн Макклейн з NASA та Девід Сен-Жак із Канадського космічного агентства.

Ракета має досягти Міжнародної космічної станції впродовж шести годин – близько 18:40 за київським часом.

Як повідомляв УНІАН, 11 жовтня космічний корабель «Союз МС-10» здійснив аварійну посадку. На борту корабля були космонавт «Роскосмосу» Олексій Овчинін і астронавт NASA Нік Гейґ. Вони приземлили пілотований блок на парашутах у ручному режимі.

Згодом у «Роскосмосі» заявили, що причиною аварії ракети «Союз» стала некоректна робота датчика, що сигналізує про відділення першого і другого ступенів носія.

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Теги: #запуск#союз