Стала відома дата відправлення експедиції на МКС

Основний і дублюючий екіпажі корабля прибули на космодром Байконур для остаточних етапів підготовки до польотів.

Держкомісія РФ призначила старт екіпажу корабля «Союз МС» до Міжнародної космічної станції (МКС) на 3 грудня.

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Про це сказав глава «Роскосмосу» Дмитро Рогозін, передає kommersant. Сьогодні, 19 листопада, основний і дублюючий екіпажі корабля прибули на космодром Байконур для остаточних етапів підготовки до польотів, повідомила ракетно-космічна корпорація «Енергія».

«У складі основного екіпажу МКС-58/59 космонавт Роскосмосу Олег Кононенко, астронавт ККА Давид Сен-Жак і астронавт NASA Енн Макклейн. Їхні дублери - космонавт Роскосмосу Олександр Скворцов, астронавт ЄКА Лука Пармітано і астронавт NASA Ендрю Морган», - йдеться в повідомленні корпорації.

Як повідомляв УНІАН, 11 жовтня ракета «Союз-ФГ» не змогла вивести на орбіту космічний корабель «Союз МС-10» з новим екіпажем МКС. Екіпажу вдалося евакуюватися в рятувальній капсулі. Причиною аварії назвали нештатну роботу датчика поділу першого і другого ступенів.