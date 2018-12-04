Космічний успіх: компанія SpaceX запустила ракету Falcon 9 і побила одразу кілька рекордів (відео)

Це був 19-й запуск ракет компанії Ілона Маска за 2018 рік.

Компанія SpaceX запустила ракету Falcon 9, і побила одразу кілька рекордів.

По-перше, це був 19-й запуск ракет компанії Ілона Маска за 2018 рік. Цей запуск перевершив попередній річний рекорд SpaceX – 18. По-друге, ракеті Falcon 9 вдалося доставити на орбіту відразу 64 супутники – це рекорд для США. Світовий рекорд належить Індії, яка запустила одночасно 104 супутники у 2017 році.

Крім того, SpaceX вперше використала першу ступінь, яка раніше вже двічі літала в космос. Попередні дві були успішно запущені та приземлилися 11 травня та 7 серпня цього року.

Читайте такожЗапуск вантажного корабля SpaceX до МКС відкладений на добу

Цікаво, що ця ж ракета-носій відправлялася в космос з трьох стартових майданчиків SpaceX - у космічному центрі ім. Кеннеді, з мису Канаверал та авіабази ВПС США Ванденберг у Каліфорнії.

Таким чином, Ілон Маск розпочав нову еру освоєння космосу - з багаторазовими ракетами та бюджетними космічними запусками.