SpaceX дозволили вивести на орбіту майже 12 тисяч супутників для створення глобального інтернету

Документ, виданий комісією зв'язку США, дозволяє SpaceX розмістити нову партію супутників на орбіті на висоті 340 кілометрів.

Федеральна комісія зв'язку США видала американській компанії SpaceX дозвіл вивести на орбіту й почати експлуатацію 7518 супутників зв'язку, які будуть використовуватися для забезпечення глобального інтернет-покриття.

У березні SpaceX отримала дозвіл розмістити на земній орбіті 4425 супутників зв'язку. Таким чином, компанія тепер може запустити 11943 космічних апарати, які стануть частиною мережі Starlink, пише N+1 з посиланням на Aviation Week.

Документ, виданий комісією зв'язку, дозволяє SpaceX розмістити нову партію супутників на орбіті на висоті 340 кілометрів, що на 68 кілометрів нижче орбіти Міжнародної космічної станції.

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Нові апарати повинні будуть працювати в V-діапазоні частот (40-75 гігагерц). Це діапазон, що мало використовується. Супутникам, на запуск яких SpaceX отримала дозвіл в березні минулого року, можна буде вести мовлення в Ku - і Ka-діапазонах частот (від 12 до 18 гігагерц і від 26,5 до 40 гігагерц відповідно). Ці апарати планувалося розмістити на 83 орбітальних площинах на висотах від 1110 до 1325 кілометрів.

У лютому поточного року SpaceX запустила перші два своїх інтернет-супутника Microsat-2a і Microsat-2b. На них проходить випробування обладнання, що дозволить створити супутникову мережу для глобального інтернет-покриття. Супутники будуть обмінюватися даними як між собою, так і з терміналами на Землі. З цих терміналів вже інтернет буде роздаватися операторами кінцевим користувачам.

Крім SpaceX, створенням угруповання інтернет-супутників планує зайнятися корейська компанія Samsung, британський консорціум OneWeb і компанія з розробки бездротових систем зв'язку Qualcomm.