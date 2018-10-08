Компанія SpaceX здійснила черговий прорив з ракетою Falcon 9 (відео)

О 5:22 за київським часом компанія Space X запустила ракету Falcon 9.

Компанія Ілона Маска SpaceX в шістдесят другий раз запустила ракету-носій Falcon 9. На орбіту був успішно виведений SAOCOM-1A - перший з двох аргентинських розвідувальних супутників. Запуск другого - SAOCOM-1B - зараз планується не раніше червня наступного року.

О 5:22 за київським часом ракета із супутником стартувала з майданчика на території бази "Ванденберг" Військово-повітряних сил США в окрузі Санта-Барбара штату Каліфорнія.

Приблизно через дві хвилини відбувся поділ ступенів, а через 9 хвилин після старту перша ступінь успішно приземлилася на майданчик LZ-4 космодрому 4W (SLC-4W) на узбережжі Каліфорнії. Таким чином, вперше SpaceX посадила ракету Falcon 9 на базі "Ванденберг". До цього часу всі посадки на землю проводилися на території космодрому на мисі Канаверал у Флориді та на радіокерованій платформі в Тихому океані.

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Для SpaceX це вже дванадцята успішна посадка першого ступеня на землю і тридцята в загальному заліку разом з морськими посадками на автономні платформи. SpaceX вперше використала нову першу ступінь ракети Falcon 9 – Block 5. Вона могутніша за попередницю і дозволяє в коротші терміни готуватися до повторного старту.